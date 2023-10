Libertà per Khaled, sit-in anche all'Aquila per rompere il silenzio

L?AQUILA Anche all’Aquila, in contemporanea nazionale con altre città italiane, nella mattina di ieri, si è svolto un sit-in davanti il palazzo della Prefettura, in corso Federico II per “rompere il silenzio” sull’ingiusta prigionia a carico di un cittadino italo-palestinese .

«Khaled El Qaisi -si legge nel volantino diffuso- è uno studente italo-palestinese che il 31 agosto scorso è stato arbitrariamente arrestato dalle autorità israeliane al valico di Allenby ed è tutt’ora ingiustamente tenuto prigioniero nelle carceri di Petah Tikwa, vicino Tel Aviv».

Il comitato freekhaled sta portando avanti una campagna per chiedere la sua immediata e incondizionata liberazione.

All’Aquila si sono dati appuntamento un gruppo di promotori di questa campagna, come la signora Liduina Cordisco ex insegnante referente di questo comitato per L’Aquila, che ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda che resta avvolta nel silenzio.

«All’Aquila in assenza di una sede Rai, - ha detto la Cordisco -abbiamo scelto di manifestare davanti la sede della Prefettura perché rappresenta l’altra parte con cui si intende protestare e cioè il Governo, ma anche contro la Farnesina che salvo rari casi ha tenuto sotto silenzio questa vicenda».

«Kalhed - racconta la Cordisco- è un cittadino italo-palestinese, sua mamma è italiana e vive a Roma come sua moglie e hanno un bambino di 4 anni che ha subito la grave ingiustizia di vedere il padre ammanettato alla frontiera tra la Giordania e la Cis Giordania perchè Kalhed e la sua famiglia tornavano da una vacanza a Betlemme dove hanno registrato il matrimonio italiano e la nascita del figlio.

L’arresto è stato eseguito senza motivazioni e a tutt’oggi queste motivazioni non sono state date, nemmeno su richiesta della moglie. Queste manifestazione dovrebbero servire a fare pressione, prima verso l’informazione pubblica e privata per sensibilizzare il Governo affinché agisca per favorire la liberazione di questo uomo come già fatto in precedenza».

«Il comitato per la liberazione di Kalhed - precisa la Cordisco - è nato a metà settembre a seguito di un’assemblea pubblica indetta dall’Università La Sapienza di Roma dove Kalhed studia, molto partecipata, con tanti studenti provenienti da tutta l’Italia, con privati cittadini e anche rappresentati di associazioni che hanno aderito a questo comitato, presieduto dalla moglie di Kalhed e dall’avvocato italiano Fulvio Rossi Albertini».

Sabrina Giangrande