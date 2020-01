Leondina compie 103 anni, salute di ferro mangia ancora le salsicce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivate 103 candeline per Leondina Marini. L'altra sera a Spoltore il suo compleanno in famiglia, con il sindaco Luciano Di Lorito e il consigliere comuale Valentina Conti che l'hanno raggiunta per un omaggio floreale. Tre figli, Filomena, Vincenzo e Mario, due nuore che si prendono cura di lei (Liliana Prosperi e Vilma Aliprandi), nove nipoti, è diventata bisnonna 11 volte. Nata a Penne, a maggio prossimo saranno 50 anni di vita a Spoltore, nel borgo di Villa Santa Maria, assistita ovviamente negli ultimi lustri dai suoi cari.«Questa mattina le ho detto che era il suo compleanno - racconta Liliana - si è limitata a ringraziarmi per gli auguri. E' una persona ancora presente e in grado di capire, anche se ovviamente ha difficoltà nella vita quotidiana e dobbiamo prenderci cura di lei». Dal punto di vista dell'alimentazione, mangia ancora di tutto: ha una passione per le salsicce a cui non rinuncia nonostante l'età. Tre sorelle e quattro fratelli, nessuno di loro ha condiviso la longevità di Leondina: chi è arrivato a 50, chi a 60, Leondina è un'eccezione.Il marito Tauro Bufo è invece scomparso ultraottantenne: lei era di cinque anni più anziana del marito, ricordano i parenti, adesso fa sorridere, ma per l'epoca era anticonformista.