Elezioni regionali, Legnini: «Se mi candido è per amore dell'Abruzzo»

«Se mi candiderò lo faro per amore di questa regione, perchè condivido le preoccupazioni di molti e perchè vorrei stimolare altri ad occuparsi del futuro dell'Abruzzo». Lo ha detto l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ieri sera a Pescara, alla presentazione del libro di Paolo Gentiloni “La sfida impopulista”, rispondendo ad una domanda sulla sua intenzione di candidarsi alla presidenza della giunta regionale abruzzese per il centrosinistra, in vista delle elezioni delprossimo 10 febbraio.«La riflessione non è ancora conclusa, ma ormai vicina alla conclusione - ha aggiunto Legnini - ma posso dire che se mi candiderò sarà per dare vita ad un progetto condiviso, di radicale cambiamento». Subito dopo Gentiloni ha preso la parola e dopo avere ricordato di conoscere Legnini da 20 anni ha affermato che «l'autorevolezza e l'esperienza di Legnini è qualcosa di fondamentale per l' Abruzzo. Una persona della sua levatura - ha concluso - può dare all' Abruzzo un contributo straordinario».Sugli altri fronti, c'è già la candidatura di Sara Marcozzi per il M5S mentre nel centrodestra è in vantaggio il senatore di FdI Marco Marsilio.