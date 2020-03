Ultimo aggiornamento: 10:45

PESCASSEROLI Volevano approfittare del buio per tagliare legna da ardere e per prendere anche... una boccata d'aria uscendo dalla propria abitazione senza alcune necessità. Due cittadini di Pescasseroli si sono recati nel bosco comunale di Prati della Zocca per tagliare legna. Sono stati però individuati grazie a un lavoro coordinato, svolto da una pattuglia di Guardiaparco e da personale della Stazione Carabinieri Parco, in perlustrazione sul territorio. I militari sono intervenuti e hanno provveduto a sequestrare circa 8 quintali di legna e la motosega usata dai due che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.Oltre agli aspetti ambientale, i due però sono stati sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per la violazione di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del Covid19, giacché il loro lavoro non rientrava certo tra le necessità urgenti e indifferibili.