Leconquistano il titolo di campioni d’Italia virtuali Ladies Rugby Club, torneo femminile (Campionato V) ideato da Valentina Cavina, giocatrice e dirigente del Cus Genova, al quale hanno aderito i 22 sodalizi impegnati nel campionato di serie A in rosa. In finale le aquilane, che prima della sospensione definitiva della stagione regolare erano prime in classifica nel girone 4 di serie A, hanno sconfitto 21-12 il Colorno. È stata una finale tiratissima che ha richiesto un lavoro di analisi accurato dell’”arbitro”che si è preso un giorno in più per guardare e riguardare i video della finale.«Una battaglia accesissima, quella tra Belve Neroverdi e Colorno - ha detto la leggenda del rugby italiano, grazie ai 106 caps con la Nazionale e disputando 5 Coppe del mondo nonché numerosi Sei Nazioni -. Una finale che ho dovuto guardare e riguardare e che alla fine si è decisa sui dettagli. Nelle tre prove, le Belve Neroverdi L’Aquila hanno aggiunto in ogni prova un pizzico di rigore in più, risultando estremamente dinamiche, mentre Colorno pur essendo a sua volta molto veloce è risultato a tratti leggermente impreciso e questo è costato alla fine la vittoria. Faccio comunque i miei complimenti ad entrambe le squadre che sono state davvero molto brave e che spero di vedere così in forma ed agguerrite anche sul campo».Festa grande quindi per le Belve Neroverdi L’Aquila che erano inserite in prima fase (7 gironi da 3 squadre ciascuna) con Rugby Colorno (poi sconfitte pure nella finalissima) e Rugby Calvisano. Le partite si sono basate su challenge virtuali fisiche e tecniche, con video inviati dagli stessi club e valutati in base a criteri tecnici dagli organizzatori del torneo. La competizione virtuale si è svolta pure all’insegna della goliardia, in un momento difficile per tutti, visto che qualche prova è stata dedicata al Terzo tempo. Una competizione che ha tenuto in attività le atlete durante il periodo di lockdown.«Sono felicissima di questo traguardo - commenta la tallonatrice delle Belve Neroverdi,- anche perché è stata un’occasione per ritrovarci, visto che ci stavamo allenandoci individualmente. Inoltre è stato un altro stimolo per continuare la preparazione nel migliore dei modi, in vista della prossima stagione 2020-2021, nella speranza di tornare in campo e di essere protagoniste, insieme al nostro coach, al tecnico dei trequartie al preparatore atletico; quest’ultimo ci ha preparato un programma fisico. A nome della società, oltre a ringraziare tutte le atlete aquilane, un plauso anche alle compagne tutorate di Macerata e Teramo che giocano con noi».