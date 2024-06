Venerdì 14 Giugno 2024, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 13:47

Sono 3.150 le assunzioni previste nel mese di giugno in provincia di Pescara, a fronte delle 15.190 che riguarderanno tutto l’Abruzzo. Nel periodo tra giugno e agosto, invece, sempre in provincia di Pescara le posizioni aperte saranno 7.240. A rivelarlo è l’Indagine di Unioncamere inserita nel programma statistico nazionale dal titolo “La domanda di lavoro delle imprese”, basata su dati del sistema informativo Excelsior delle Camere di commercio. Rispetto al mese di maggio in Abruzzo si registra un incremento di 4.300 richieste da parte delle aziende, 680 delle quali in provincia di Pescara. Le note dolenti sono due: una riguarda i lavoratori, e il legittimo desiderio di un posto sicuro che consenta una certa stabilità economica e di vita, l’altra le aziende, con la altrettanto legittima aspettativa di trovare personale in grado di svolgere con competenza le mansioni affidate. Purtroppo, come sottolinea il bollettino di Unioncamere, soltanto nel 15% dei casi le entrate previste saranno stabili, vale a dire con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il restante 85% dei lavoratori assunti dovrà accontentarsi di un incarico a termine.

La seconda criticità riguarda invece le aziende, secondo le quali sarà difficile reperire forza lavoro qualificata; in 47 casi su 100 le imprese pescaresi, infatti, prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. A livello regionale la percentuale di aziende che avrà problemi a ricoprire i vuoti in organico sale al 51%. Detto in altri termini significa che una posizione su due resterà scoperta perché le imprese faticheranno a trovare personale con i requisiti professionali richiesti. In provincia di Pescara le new entry si concentreranno per l'80% nel settore dei servizi. Ad assumere saranno soprattutto aziende con meno di 50 dipendenti, che assorbiranno il 71% della forza lavoro che occorre.

CLASSIFICA

In cima alla classifica delle posizioni più ricercate dalle imprese ci sono 680 posti per operai specializzati e conduttori di impianti e macchine; a breve distanza ci sono i 640 nuovi posti di lavoro previsti nel settore della ristorazione, seguiti da 310 addetti alle vendite e altrettanti nei servizi di pulizia, ma in questo ultimo caso si tratterà di personale non qualificato. Le professioni legate ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia nel mese di giugno assorbiranno 130 lavoratori. Le imprese sono anche alla ricerca di 80 addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela, e 70 addetti alla segreteria e agli affari generali. Il settore dei dirigenti, delle professioni con elevata specializzazione ha bisogno, complessivamente, di 490 addetti tra i quali spiccano 90 tecnici della salute, 70 tecnici dei rapporti con i mercati, 50 tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni e 40 ingegneri. In media per il 34% delle posizioni richieste le aziende sono alla ricerca di candidati con meno di 29 anni. In provincia di Pescara secondo il report di Unioncamere il titolo di studio più richiesto per le nuove assunzioni, a livello complessivo, sarà la qualifica o il diploma professionale (40%), seguito dal diploma di scuola superiore (28%) e dal diploma di scuola dell’obbligo (19%). Per i laureati i posti a disposizione sono l’11% del totale. Nel mese di giugno l’industria abruzzese, a fronte delle 15.190 assunzioni complessive che riguarderanno tutti i settori produttivi, programma 4.020 entrate e altre 9.890 nel trimestre giugno-agosto.