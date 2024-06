Domenica 9 Giugno 2024, 10:14

Truffati da un loro connazionale e da tre imprenditori agricoli della Val Vibrata con la promessa di poter ottenere il permesso di soggiorno grazie ad un lavoro come braccianti. Un raggiro che ha permesso ai quattro di ottenere denaro contante, dai 3.500 ai 5.000 euro per ogni pratica che promettevano di presentare, mai restituito agli otto pakistani individuati dalla procura come parti offese e ora costituiti parti civili a processo. A finire sotto accusa per una presunta truffa i tre imprenditori del settore agricolo, due uomini di 51 e 57anni, T.D.I. ed M.A., ed una donna 49enne, O.V., in concorso con un pakistano 40enne, M.S., che in questa vicenda che risale al 2020 avrebbe avuto il ruolo di intermediario. L’altro giorno per loro si è aperto il processo con il primo dei braccianti all’epoca irregolare sul territorio che sarebbe stato raggirato sentito in aula. «All’inizio – ha raccontato in un italiano ancora poco comprensibile – facevo volantinaggio per M. (il suo connazionale ora imputato, ndr), ma non avevo un contratto. Ho fatto un mese di prova. In quel periodo avevo l’asilo politico. Poi M. si è offerto di farmi avere la sanatoria, ma dovevo dargli 5mila euro e sarei potuto andare a lavorare in un’azienda agricola di due italiani che non conoscevo». Per accumulare quella somma, aveva lavorato molto. Ma pur di riuscire ad ottenere il permesso di soggiorno, era disposto a tutto. «I soldi io glieli ho dati – ha confermato il giovane che, in quanto parte civile, è rappresentato dall’avvocato Luca Macci – ma dopo qualche tempo ho ricevuto una lettera in cui mi comunicavano che la richiesta era stata respinta perché non regolare». Vista la difficoltà con la lingua italiana, il processo è stato rinviato e nella prossima udienza le parti offese verranno sentite con un interprete.