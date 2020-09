Giro d'Italia, la Regione stanzia tre milioni per rifare le strade dove passeranno i ciclisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha previsto interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il passaggio del Giro d’Italia 2020. E' stata disposta l'assegnazione del contributo di tre milioni di euro a beneficio degli enti locali che ne hanno fatto richiesta per la sistemazione della viabilità lungo i tratti interessati dalle due tappe abruzzesi del Giro. Dato l'approssimarsi dell'evento sportivo sarà possibile effettuare lavori per un importo massimo stabilito secondo la seguente ripartizione: Provincia di Chieti, km. 20, € 472.440,00; Provincia di Pescara (compreso tratto urbano Caramanico Terme), km.32, € 755.910,00; Provincia di Teramo, km. 49, € 1.157.478,00; Comune di San Salvo, km. 4, € 94.488,00; Comune di Vasto, km. 6, € 141.732,00; Comune di Francavilla al Mare, km.5,5, € 129.921,00; Comune Tortoreto, km. 5,5, € 129.921,00; Comune Colonnella, km. 5, €118.110,00. La successiva erogazione avverrà una volta definita la copertura finanziaria.