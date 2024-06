Venerdì 7 Giugno 2024, 06:25

Umberto Niscola, 47 anni, vicesindaco di San Vincenzo Valle Roveto, militare dell'Aeronautica, è stato raggiunto da una misura cautelare del Gip del Tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, di divieto di dimora nel Comune, per aver raggirato per circa sette anni i suoi superiori chiedendo permessi politici. Permessi che avrebbe utilizzato per la sua attività commerciale frodando lo Stato per circa 248mila euro. Il militare, per la legge Severino, rischia di essere sospeso dalla carica politica che ricopre al Comune, ma il sindaco Carlo Rossi precisa: «Ad oggi in Comune non è arrivato nessun provvedimento che riguarda il vicesindaco e quindi non so che dire. Ero a conoscenza delle indagini della Finanza ma non conosco il porovvedimento del giudice».

Ieri la Guardia di Finanza di Avezzano ha dato esecuzione all’applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nei confronti del militare. Le indagini sono iniziate in occasione di una manifestazione enogastronomica, allorquando il Reparto ha avviato un’attività ispettiva di carattere amministrativo anche nei confronti di un food-truck appartenente a una associazione di promozione sociale gestita dall’aviere. L’attività di controllo si è conclusa con la costatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati pari a 240mila euro. Durante l’attività di indagine, coordinate dal Procuratore della Repubblica, Maurizio Maria Cerrato, sarebbe emerso che il militare esercitava un'attività di commercio e che al contempo percepiva la retribuzione quale pubblico dipendente, attraverso artifici volti a trarre in errore i propri superiori gerarchici circa la propria continuativa assenza dal servizio, facendola apparire legittima.

FIAMME GIALLE

La frode individuata sarebbe stata compiuta fornendo autocertificazioni ideologicamente false in quanto attestanti la partecipazione a riunioni politico- amministrative connesse alle cariche politiche ricoperte, prima come assessore e poi come vicesindaco. Secondo la procura l’uomo si sarebbe assentato, grazie ai permessi elettorali, dal lavoro in maniera ingiustificata per circa sette anni, conseguendo così un ingiusto profitto pari a circa 248mila eruo. L’aviere girava con un camioncino-ristorante, durante le varie feste, in nome e per conto di un'associazione di promozione sociale e avrebbe utilizzato anche l'energia elettrica comunale. Le Fiamme gialle, infatti, avrebbero accertato che il militare, abusando delle proprie qualità di pubblico ufficiale, consigliere comunale e poi vicesindaco, avrebbe tratto un ingiusto vantaggio patrimoniale in danno dell’ente, stimato in almeno 3.175 euro, relativo all’importo dei canoni pagati dal Comune per il consumo di energia elettrica, di cui fruiva indebitamente.