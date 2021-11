Lavora sul balcone e precipita dalla scala: morto

Incidente domestico in Alto Sangro. Anziano perde la vita cadendo dal balcone di casa. E' successo in mattinata a Castel di Sangro, in una villetta situata sulla Ss17. Vittima, un 82enne, originario del Molise, ma residente da moltissimi anni nella cittadina castellana. L'incidente si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino. La ricostruzione della dinamica, che però necessita di ulteriori approfondimenti, sembra basarsi su una caduta accidentale.

Sembra che l'anziano stesse effettuando in autonomia, alcuni lavori di manutenzione sul balcone del proprio domicilio, servendosi di una scala, dalla quale sarebbe caduto, precipitando al suolo dall'altezza di alcuni metri. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un parente, che avrebbe assistito al tragico evento. Sul posto, si sono recati immediatamente gli operatori del 118 dell'ospedale di Castel di Sangro. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta sul colpo.

In base a una prima ricognizione cadaverica, effettuata dal medico necroscopo, Luigi Scancella, l'anziano, prima di cadere, potrebbe essere stato colto da malore e l'impatto con il terreno, avrebbe determinato un trauma toracico chiuso, con arresto cardiocircolatorio. Così come non viene scartata, l'ipotesi della perdita di equilibrio, anche in considerazione dell'età avanzata. La Procura della Repubblica di Sulmona, sulla scorta dell'informativa dei militari operanti, dovrà valutare se sia il caso di procedere con l'esame autoptico.