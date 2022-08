Lascia il cane in auto sotto il sole: l'animale agonizzante, lei denunciata

Lascia il cane in macchina sotto il sole cocente. Identificata, verrà denunciata dalla polizia Locale per maltrattamento di animali. I fatti risalgono alla mattinata di lunedì a Chieti. Provvidenziale l'intervento di una studentessa universitaria che, in via dei Vestini, ha notato all'interno di un'auto incustodita un cucciolo di cane di razza Bull Dog francese, in evidente stato di sofferenza.

La temperatura esterna sfiorava i 30 gradi e l'auto era in sosta sotto il sole cocente. La ragazza ha subito allertato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale coordinata dal vice comandante Fabio Primiterra che ha rintracciato la proprietaria, una donna straniera residente in Abruzzo. Il cane, fortemente disidratato, aveva ormai perso i sensi ed è stato portato alla clinica veterinaria più vicina dove è stato trovato in stato precomatoso, con shock termico.

Nel corso della giornata il cucciolo ha iniziato a riprendersi, ma le sue condizioni restano critiche. In queste giornate roventi, ma in generale nel periodo estivo, lasciare all'interno di un'autovettura - anche se per poco tempo - i nostri amici a quattro zampe può essere fatale. E anche farli camminare sull'asfalto p sulla sabbia procura loro scottature.