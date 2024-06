Domenica 9 Giugno 2024, 10:13

Sono ore di apprensione in città per la sorte di una giovane madre che non dà notizie di sé dalla serata di venerdì. Sta bene, per fortuna, la figlia di soli otto mesi con cui la donna, di 41 anni, era fuggita inizialmente e che è stata riportata a casa dei nonni da lei stessa ed è ora affidata alle loro cure. La grande preoccupazione è che, essendo la giovane madre in una condizione di fragilità, possa compiere un gesto disperato. E’ noto che si sposta in auto tra Chieti e Pescara (qui è stata avvistata in zona Tiburtina), le forze dell’ordine sono allertate per i controlli tenendo conto tuttavia che al momento la vicenda viene trattata come allontanamento volontario.

La vicenda

Il dramma ha inizio venerdì quando la donna fugge in automobile con la bimba. Un allontanamento di ore che spinge il padre, fortemente preoccupato per la sorte della moglie e della bimba, a presentare una denuncia di scomparsa. Sono momenti di vera angoscia per i familiari che si affidano alle forze dell’ordine per cercare di ritrovare la donna e la bimba. Con la denuncia ai Carabinieri scatta il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. A coordinare tutte le forze dell’ordine impegnate nella ricerca sul territorio, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale, Vigili del fuoco, Asl e 118, è la Prefettura. Si teme per l’incolumità delle due, ed è questo il pensiero che angoscia terribilmente i familiari e conoscenti anche sulla scorta dei tanti fatti di cronaca accaduti recentemente La svolta arriva nella serata di venerdì quando, intorno alle 19, la donna decide di lasciare la bimba a casa dei nonni, in cui non c’era nessuno in quanto tutti impegnati nelle ricerche. Non è però la fine dell’incubo perché la donna decide di allontanarsi di nuovo. Per la donna che ora è in fuga da sola si parla di scomparsa sulla base di allontanamento voluto. Le forze dell'ordine la continuano a cercare. Nella mattinata di sabato avviene un avvistamento lungo la Tiburtina a Pescara. La donna è alla guida dell’automobile, le forze dell’ordine non riescono però a fermarla. Le ricerche continuano.