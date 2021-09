Addio a Luciano Lapenna, storico esponente della sinistra abruzzese

Martedì 7 Settembre 2021, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 08:46

VASTO - La politica abruzzese è in lutto per la morte di Luciano Lapenna, 68 anni. L’ex sindaco di Vasto era malato da tempo ed è scomparso in nottata.

È stato uno dei protagonisti principali nella vita politica regionale. Storico esponente della sinistra del Vastese, ha ricoperto molte cariche: consigliere comunale a Gissi, dov’era nato; consigliere regionale dal 1995 al 2004; vice presidente dell’assise regionale dal 2000 fino al 2004; assessore provinciale nella giunta Coletti tra il 2004 e il 2006. Nel 2006 era riuscito a riportare il centrosinistra al successo al Comune di Vasto dopo 38 anni. Attualmente era consigliere comunale. Dal 2015 al 2020 è stato anche presidente regionale dell’Anci. Ha seguito tutte le vicende e le trasformazioni della sinistra abruzzese, dal partito comunista al partito democratico.

La sua morte è stata annunciata dal messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook “Città del Vasto”: «Una grave perdita per l’intera comunità, non ci sono parole per colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Tutta l’amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Bianca, del fratello Patrizio e di tutta la famiglia». Anche la Protezione civile di Vasto ha voluto pubblicare una foto dell’ex sindaco davanti al gonfalone del Municipio.

E' possibile che venga allestita una camera ardente in Municipio. E' attesa la conferma, insieme a quella della fissazione dei funerali.