Parte un colpo dal fucile a piombini: ferito in casa bambino di 8 anni

Poteva avere conseguenze più gravi un gioco pericoloso tra due amichetti, affascinati da un fucile a piombini custodito in casa di uno dei due. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica a Lanciano, in provincia di Chieti. All’improvviso è partito un colpo e il piombino ha colpito un bambino ferendolo a una coscia. Un gioco finito male, per fortuna con conseguenze assai lievi per la vittima, un bambino di 8 anni, comunque portato al pronto soccorso il giorno successivo per gli accertamenti del caso. Resta tuttavia da stabilire se a maneggiare l’arma sia stata una terza persona.