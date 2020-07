Suv nero investe scooter e scappa, denunciato 51enne: «Non sono fuggito, ho avuto un malore»

Suv provoca incidente e scappa: 51enne rintracciato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso. L’uomo, alla guida del suv, dopo aver urtato un ciclomotore guidato da un giovane di Lanciano, non si era fermato per prestargli soccorso.

Immediate le indagini attivate da parte dei carabinieri della Compagnia di Lanciano, diretta dal capitano Vincenzo Orlando, che hanno indivduato il veicolo che sabato sera, alle 22, ha investito un ciclomotore guidato da un giovane lungo via de Crecchio, nel pieno centro di Lanciano. All’incrocio con via Fabio Filzi, il Suv scuro ha tagliato la strada al ciclomotore che non è risucito a evitare l’urto. Il 18enne alla guida ha riportato lesioni lievi giudicate guaribili in 10 giorni, ma tanto è stato lo spavento poiché l’episodio poteva sfociare in tragedia. Il Suv, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha effettuato una manovra pericolosa e, percorrendo un tratto in contromano, è scappato facendo perdere le proprie tracce.I militari del Nucleo operativo e radiomobile, sin da subito intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire dapprima al Suv nero e al conducente. Visionando alcune telecamere di esercizi pubblici e di privati, situate lungo la via dell’incidente, i carabinieri hanno rilevato la targa e rintracciato il conducente che, nell’immediatezza delle contestazioni, ha ammesso l’accaduto tentando di fornire una giustificazione alla sua fuga con un improvviso malessere fisico e lo spavento. D.E. 51enne, residente in un centro dell’alto Sangro, è stato denunciato alla procura della Repubblica per omissione di soccorso, reato punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

