Lanciano, coppie fanno sesso in piazza: i residenti sbirciano dalle finestre e chiamano l'assessore

Una città tutta ancora da accendere per evitare brutte sorprese notturne come ormai da tempo i lancianesi sono abituati. Lungo le strade e le piazza non si susseguono solo furti, rapine, vandalismo e botte, ma anche sesso en plein air. Come avvenuto in largo monsignor Tasso, di fianco alla Basilica, e pochi metri più in là salendo su via Monte Maiella dove i condom utilizzati lastricano le mattonelle. «Certi episodi del genere sono stati segnalati dai residenti che li hanno scorti dalle finestre» dice Tonia Paolucci, assessore alla Sicurezza e Transizione ecologica. Effusioni hot a parte, restano in centro anche episodi di sporcizia da parte di persone che continuano a fare i propri bisogni per strada.

Dunque ieri mattinata di sopralluoghi da parte dell'assessore Paolucci, accompagnata da tecnici comunali e della società Cei Power, per mappare le zone che vanno assolutamente illuminate di più e valutare il nuovo investimento. La sicurezza non è solo rappresentata dalla presenza delle telecamere aggiunge Tonia Paolucci ma anche una importante illuminazione pubblica. Quella cioè che anche le forze dell'ordine hanno più volte auspicato, videosorveglianza a parte. In centro non è tutto oro quello che luccica; molte le zone ancora tetre con ampi tratti soffusi, se non impossibile vederci. Da potenziare innanzitutto viale Rimembranze chiarisce l'assessore Paolucci, specie i tratti dove, purtroppo, si verificano diverse situazioni pericolose, alla congiunzione con viale delle Rose. Per dirla tutta la cosiddetta zona Pechino.