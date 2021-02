Lanciavano sassi contro le auto in transito. Fermati e identificati dagli agenti della polizia municipale di Spoltore, diretti dal comandante Panfilo D'Orazio, cinque ragazzini residenti in paese. Quattro minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e uno appena maggiorenne. Per tutti è scattata la sanzione anti Covid, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto, che potrebbe costare ai cinque giovanissimi la denuncia. In queste ore si stanno ascoltando testimoni.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato quando alle forze dell'ordine è arrivata la segnalazione da parte della conducente di un'auto, la quale faceva presente che, in località Frascone di Spoltore, vicino alla fermata del bus c'erano cinque ragazzini che si divertivano a tirare sassi contro le macchine che passavano. Arrivati sul posto, gli agenti della polizia locale non hanno però trovato nessuno. Hanno comunque deciso di seguire il pullman sino al capolinea e qui hanno beccato i cinque mentre scendevano dal mezzo. Chi avesse assistito al lancio dei sassi o avesse subito danneggiamenti all'auto e vuole denunciare, può presentarsi al comando della polizia municipale di Spoltore.

