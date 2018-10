Lanciano, rubate tre corone della Madonna Addolorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre corone finemente cesellate in argento e l’intera paratura col velo dell’Addolorata, artigianalmente ricamati in oro zecchino, sono stati rubate l’altra notte a Lanciano (Chieti) nella splendida e principale chiesa di San Matteo Apostolo a Rocca San Giovanni, del XIII secolo. I furti sacrileghi continuano ad imperversare in Frentania. Gli ignoti ladri, entrati da una porta laterale della chiesa, gioiello architettonico ritenuto unico nel suo genere, hanno portato via le corone delle venerate Madonne Addolorata, delle Grazie, statua lignea del XIX secolo, e di Fatima, quindi vestito e velo della Vergine Addolorata. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Ortona. I malviventi hanno trafugato anche nei cassetti della sagrestia ma nulla hanno trovato.L’irruzione è avvenuta dopo la mezzanotte, giacchè fino ad allora erano impegnati dei cori per le prove di canto. Dispiaciuto e deluso è il parroco don Vittorio Di Domenicantonio. Nient’altro è stato preso, neppure dalle cassette delle offerte. Questi furti spesso non hanno enorme valore economico, ma certamente affettivo e religioso.