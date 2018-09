L'Aquila, lanciano pietre agli operai nel cantiere della ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lancio di pietre contro gli operai al lavoro in un cantiere della ricostruzione, all'Aquila. Sconosciuti sia gli autori sia il motivo del pericolosissimo gesto, anche se nessuno è stato colpito. «Tra le mie maestranze ci sono anche cittadini di nazionalità kosovara e macedone. Sono con me da circa venti anni e posso dire che anche qui all’Aquila non hanno mai infastidito le persone, però non posso escludere che tale azione criminosa possa avere una matrice razziale». A parlare è Nino Gavioli, titolare dell’omonima ditta edile impegnata in città in diversi cantieri della ricostruzione post terremoto.Grossi sampietrini sono state lanciati nei giorni scorsi all’interno delle transenne che delimitavano il cantiere dove operai specializzati della ditta Gavioli stavano lavorando al restauro della fontana di piazza Nove Martiri che verrà restituita all’antico splendore domani alle 11.30. La dichiarazione di Gavioli, segue la presa di posizione del Rotary Club dell’Aquila (rappresentato dalla dottoressa Rossella Iannarelli) che ha commissionato l’intervento di ristrutturazione: «Un fatto inqualificabile e incivile su cui stanno indagando i carabinieri dell’Aquila presso i quali è stata depositata una denuncia contro ignoti».