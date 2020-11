E' uscito dal coma ed è stato trasferito dal reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara ad una struttura

riabilitativa di Porto Potenza Picena (Macerata), il 18enne di Lanciano (Chieti) , Giuseppe Pio D'Astolfo, che nella notte tra il 17 e il 18 ottobre era stato vittima di una brutale aggressione, nell'area dell'ex stazione Sangritana, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi del capoluogo frentano.

LEGGI ANCHE Lanciano, in coma dopo il pugno, la mamma: «Temo che non si svegli». Il picchiatore 13enne posta la foto di Pablo Escobar



Dopo una lite con ragazzi rom per la musica troppo alta, fu colpito con un pugno alla testa, il ragazzo era finito in

condizioni gravissime all'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico. Nell'ultimo mese il 18enne è sempre stato ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni si sono poi stabilizzate e stamani è stato eseguito il trasferimento.

Il giovane ha lasciato l'ospedale di Pescara con una prognosi di 90 giorni. Per l'episodio sono indagate cinque persone - tre maggiorenni e due minorenni - accusate del reato di lesioni gravissime. Delle indagini si occupano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA