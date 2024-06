Domenica 9 Giugno 2024, 06:10

Da inizio 2024 almeno un episodio al mese di gratuita violenza sulle strade cittadine tra risse, anche con minori, due aggressioni a scopo di rapina e altre botte per futili motivi. L’altra sera ancora un episodio il cui movente è oscuro con i carabinieri che indagano; gli stessi uomini dell’Arma intanto hanno già chiuso l’indagine sulla pesante rissa scoppiata la notte tra il 25 e 26 maggio scorsi al pub di Porta San Biagio: sei i denunciati, tra cui un minore di 17 anni, con fascicolo aperto per rissa aggravata alla procura di Lanciano e a quella minorile dell’Aquila.

L’AGGRESSIONE

Intanto ha suscitato scalpore l’ultimo grave episodio è avvenuto l’altra sera dopo le 19 quando improvvisamente è scoppiata una lite in strada a Lanciano tra un automobilista che sceso dall’auto ha poi duramente malmenato un pedone. Tra i due c’è stato prima un diverbio, non è chiaro perché è scaturito, poi l’aggressore lo ha riempito di pugni al volto. La vittima, 43 anni, è stata prima portata all’ospedale di Lanciano poi trasferita a quello di Pescara per esami diagnostici, visto che al Renzetti non era possibile eseguirli. Il 43enne non è in gravi condizioni e se la caverà con alcuni giorni di prognosi. L’automobilista violento è poi fuggito dopo la scarica di cazzotti. I militari del Norm, diretti dal tenente Claudio Calcaterra, stanno visionando le telecamere presenti in zona e ascoltando dei testimoni. Si attende anche di sentire la vittima e di capire se intende sporgere querela. L’aggressione si è verificata nelle vicinanze del passaggio a livello della Sangritana tra via Del Mancino e via Dalmazia, quasi in semicurva e vicino a un bar. In due settimane ha invece avuto successo l’indagine degli stessi carabinieri, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini, che in 13 giorni hanno chiuso il cerchio attorno a cinque maggiorenni, tra i 25 e 34 anni, più il minore, compartecipi della pesante zuffa al pub Porta San Biagio. Fu una notte di spavento quando, dopo la mezzanotte, è iniziata la rissa scaturita da un fitto scambio di battute verbali tra due partecipanti a una tavolata, fino a che il tutto è degenerato in uno scontro fisico. Situazione precipitata in pochi minuti con l’intervento violento di altre quattro persone, che in momenti diversi avrebbero provocato disordini sia all’interno del locale che all’esterno dove era allestito un gazebo. I sei coinvolti dalle parole sono passati alle mani usando anche qualsiasi oggetto si sono trovati di fronte. Un vero parapiglia che ha provocato il panico tra gli avventori presenti nel locale, costringendoli ad andarsene lestamente. Il pub ha registrato pure danni materiali. L’allarme dato ai carabinieri è stato repentino, sul posto è giunta anche la polizia per garantire sicurezza, ma prima che giungessero i militari i sei rissosi si erano già dileguati fuggendo tra i vicoli del centro storico, a Lancianovecchia. Tra loro c’ erano dei feriti ma nessuno è andato al pronto soccorso per farsi medicare per evitare di fornire le generalità ed evitare guai, ma ci sono finiti lo stesso. Intanto per fine mese dovrebbero essere attivate 40 nuove telecamere.