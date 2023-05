Non risponde al telefono: Pier Luigi Di Nunzio trovato morto nella sua villa

Non rispondeva a nessuna chiamata e così familiari e amici si sono allarmati. Ieri mattina Pier Luigi Di Nunzio, 65 anni, di Lanciano, in provincia di Chieti, è stato trovato senza vita nel soggiorno della sua bellissima ed enorme villa stile Liberty, in contrada Marcianese. Alle 10, 30 sono dovuti accorrere i vigili del fuoco per entrare nella costruzione storica. Poi la triste scoperta. I sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo. Forse un malore improvviso alla base del dramma. Si para di un infarto fulminante risalente a lunedì. Sul posto anche i carabinieri. Divorziato, Di Nunzio non aveva figli e viveva da solo. La sua abitazione, molto nota a Lanciano, era nota per aver ospitato in passato, nel pian terreno, il pub O’Neill, ritrovo per generazioni di giovani.