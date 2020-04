Coronavirus, tra le vittime la maestra Antonietta. Il sindaco: era amata da tutti

Tra i tre decessi di ieri per coronavirus in provincia di Chieti ce ne è uno anche a Roccascalegna dove l’Istituto Superiore di Sanità ha annoverato, dopo 15 giorni, la scomparsa di Antonietta D’Andrea, 68 anni, ex maestra elementare in pensione da due anni, molto conosciuta e amata da tutti per aver insegnato e fatto crescere generazioni di bambini. «Era conosciuta da tutti - dice con dolore il sindaco Domenico Giangiordano - In 40 anni di attività ha formato generazioni di ragazzi».

Coronavirus, un altro morto nella zona rossa revocata

Nella comunità di Roccascalegna la comunità è in lutto.



Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA