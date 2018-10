Lanciano blindata dopo gli assalti alle ville, la gang della cassaforte colpisce lo stesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la banda della cassaforte a Lanciano (Chieti). Colpo da 20 mila euro, danni a parte, nonostante una città blindata dalle forze dell’ordine per la rapina nella villa dei coniugi Martelli. In azione, questa volta, una gang diversa da quella dei romeni, tutti in carcere. L’altro giorno due ignoti sono stati visti fuggire da una donna. Hanno agito all’ora di pranzo, tra le 14-15, in casa di Giorgio Ranalli, 66 anni, noto libraio di Lanciano della cartolibreria D’Ovidio. Il suo appartamento in via Eraldo Miscia, al terzo piano, è stato ripulito; per prima una credenza con raffinati pezzi di argenteria. Poi visitate le altre stanze, pure la biblioteca e la camera da letto padronale dove sul comò è stato lasciato un orologio d’acciaio, ritenuto non di valore, e scatole di gioielli vuote. Ma è nella camera di uno dei due figli che i malviventi hanno fatto bottino grosso dopo aver smurato la cassaforte zeppa di ori e preziosi a ricordo di un’intera vita famigliare.