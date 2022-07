Furti di catenine al concerto rap: caccia alla baby gang

Dopo le notti violente alla movida di Fossacesia Marina, con feriti e arresti, stavolta compare lo scippo con strappo delle catenine d’oro al collo di alcuni giovani. L’altra sera erano in tanti a divertirsi per un concerto di musica rap, poi, a notte fonda, dopo le 2, partono i primi furti. Almeno tre giovani, tra i 16 e 20 anni, hanno denunciato ai carabinieri, immediatamente giunti, di essere stati derubati delle loro super catenine che avevano al collo, emuli degli artisti che impazzano in questo genere di musica molto amata dai ragazzi. Episodi analoghi erano già avvenuti durante simili concerti in altre regioni italiane. «Un fenomeno nazionale» precisano alla compagnia carabinieri di Ortona. Ad entrare in azione sono stati diversi ragazzini, a partire dai 15 anni di età, che hanno colto l’occasione per commettere il reato di furto aggravato.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Furti in casa ad Alatri e a Collepardo, il sindaco chiede... LANCIANO Si sveglia di notte e trova i rapinatori nella villa: picchiato...

Presa la banda che derubava gli anziani per fare shopping nei negozi del lusso: sei arresti

Nessuna vittima è rimasta particolarmente ferita, a parte il dolore per il repentino strappo delle grandi catene dal collo, come è in uso nell’ambiente rap. L’indagine è in atto per identificare la baby gang entrata in azione con una nuova tipologia di reato che ha fatto il suo ingresso nella frequentatissima movida adriatica. Di anno in anno Fossacesia avanza con i suoi record di presenze, al punto di essere divenuto un punto di riferimento di settore. Difatti ospiterà anche un corso di Laurea triennale in Turismo sostenibile, la nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, che dal prossimo autunno sarà avviato con tutorato in presenza in un’ala del Palazzo Mayer. Sulla tranquillità della movida è massima l’attenzione del sindaco Enrico Di Giuseppantonio.