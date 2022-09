Giovane imprenditrice vessata, tre donne arrestate per usura

LANCIANO - Tre donne arrestate dal commissariato di Lanciano per usura.

Le indagate, ai domiciliari, stando alle indagini della polizia, avrebbero vessato, a lungo, una giovane imprenditrice del posto, pretendendo in continuazione «richieste a sfondo estorsivo» riguardo al pagamento mensile «delle rate del prestito che le avevano concesso».

Se non avesse dato il denaro nei tempi pretesi sarebbero stati guai: veniva minacciata «dell'incendio delle proprietà, di ritorsioni da parte di fantomatici strozzini della mala napoletana e di famiglie rom locali». In alcuni casi il tasso di interesse raggiungeva il 5mila per cento.

La malcapitata, minacciata e sotto stress, per questa situazione ha avuto problemi fisici e psicologici, tanto da dover ricorrere alle cure di specialisti. Alla fine si è decisa e ha presentato denuncia, dalla quale sono scaturite le indagini.