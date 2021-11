Donna di 63 anni cade nel pozzo: salvata dai vigili del fuoco

Mercoledì 3 Novembre 2021, 10:21

Vigili del fuoco ancora una volta eroi nel salvare la vita a una donna di Lanciano, di 63 anni, che ieri mattina è caduta in un pozzo in contrada Nasuti, in provincia di Chieti. I carabinieri stanno investigando per capire se si è trattato di un fatto accidentale o un nuovo tentativo di autolesionismo.

Sta di fatto che attorno alle 9 scatta l’allarme e la tensione sale per le condizioni della donna. Sul posto anche l’equipaggio del 118. Poi gli uomini dei vigili del fuoco si calano nel pozzo e riescono ad imbracare la donna che poi viene riportata in superficie, sana e salva. Tutti tirano un sospiro di sollievo mentre la donna viene prontamente controllata dai sanitari. La donna soffre di disturbi della sfera psichica e già nel 2018 era caduta in un pozzo in un terreno di proprietà nella vicina Castel Frentano. Pure allora venne salvata e tirata su dai vigili del fuoco mentre era prossima all’ipotermia.