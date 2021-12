Due cuccioli abbandonati lungo la statale, il comandante Altea: «Fenomeno odioso»

Giorni fa, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria sono intervenuti, a Lanciano, in provincia di Chieti, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino, del ritrovamento di due cuccioli che vagavano nei pressi dello svincolo della Statale 652 - zona industriale, arteria molto trafficata con il concreto pericolo per la circolazione oltre che per l’incolumità degli stessi cagnolini. E’ stato attivato il servizio veterinario della Asl che ha provveduto al recupero dei cani maschi, di circa due mesi di vita, senza microchip ed in buone condizioni di salute. I cuccioli sono stati trasferiti presso il Canile sanitario di Lanciano per l'adozione.

«L’abbandono di animali, in una società altamente civilizzata come la nostra, è purtroppo ancora un fenomeno attuale, odioso ed intollerabile sia che riguardi esemplari adulti, ancor più se ne sono oggetto cuccioli indifesi, inesperti e fragili -dice il tenente colonnello Tiziana Altea comandate del gruppo carabinieri forestali - Sebbene nel tempo, sia maturata nel comune sentire una maggiore consapevolezza di quanto tutti gli animali, compresi quelli d’affezione, meritino rispetto e considerazione, episodi simili, di contro, mettono in luce come su questa problematica ci sia ancora tanto da lavorare, a vari livelli, per sensibilizzare, informare, educare».