Coronavirus, il gesto del sidanco di Sant'Eusanio del Sangro: dona uova ai bambini e fiori agli anziani soli

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant’Eusanio del Sangro la spesa porta a porta arriva col sindacohe ha deciso di aiutare i bisognosi direttamente superando burocrazia, attese e assembramenti vietati dall'emergenza. Per gli adempimenti passano troppi giorni, così dall’altro ieri i generi alimentari li distribuisce casa per casa lui, con ile il consigliere comunale. «Già dalla fine dello scorso mese molte famiglie erano in affanno - dice Verratti -. Non c’è tempo da perdere, e poi un sindaco conosce bisogni ed esigenze della sua gente». Per le prime 24 famiglie subito distribuiti a domicilioformaggio, zucchero, caffè e ancora carne, riso, olio, farmaci e pure bombole di gas per chi in campagna non ha la rete metanifera.«Lunedì (oggi e aprile) saranno aggiunte altre 8 famiglie all’elenco e siamo a 32 nuclei» chiude Verratti. Subito solidarietà del fornitore della spesa,E in settimana