Lanciano, controlli anti droga nelle scuole

Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli antidroga nelle scuole di Lanciano. I carabinieri in azione in alcuni istituti superiori anche con cani antidroga. L'attività dei militari della stazione di Lanciano e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, svolta con il supporto di un’unità cinofila del Comando provinciale di Chieti, non ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente ma ha sicuramente garantito un’azione di prevenzione.Controlli anche alla circolazione di moto e ciclomotori vicino agli istituti. Genitori e dirigenza delle scuole hanno apprezzato l'attività dei carabinieri, guidata dal capitano Vincenzo Orlando: «Il controllo si inserisce nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, obiettivo condiviso dall’Arma dei carabinieri con le istituzioni scolastiche ai vari livelli e che prevede, tra le varie iniziative, anche incontri presso i vari plessi scolastici su argomenti di attualità e di maggiore interesse per gli studenti. Nell’ottica di una sempre più ampia diffusione, specialmente tra i giovani, della cultura della legalità, i carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi».