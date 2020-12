Lanciano, ragazzo in coma dopo un pugno alla testa: arrestato un minore del branco

Il 17 ottobre scorso, nei pressi della vecchia Stazione di Lanciano, alcuni minorenni aggredirono il 18enne Giuseppe Pio D'Astolfo, finito poi in coma per un pugno. Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano hanno notificato un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti di un quattordicenne di Lanciano, coinvolto nell'aggressione. In concorso con altri due coetanei e, successivamente, con il supporto di altri due maggiorenni, tutti indagati, avrebbe aggredito la vittima e il suo amico di 26 anni, colpendoli con pugni al volto e incitando gli altri due minorenni a fare lo stesso.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Fratelli Bianchi, nuovo arresto per droga: spedizioni punitive... ROMA Roma, fratelli Bianchi: nuovo arresto per droga. Spedizioni punitive...

Roma, fratelli Bianchi: nuovo arresto per droga. Spedizioni punitive e consegne durante il lockdown. Gli investigatori: ad Artena erano despoti

Le tempestive indagini attivate dai militari della Compagnia di Lanciano, diretta dal Maggiore Vincenzo Orlando, avevano da subito individuato il gruppetto dei cinque che aveva partecipato all'aggressione e a segnalarli alle competenti autorità giudiziarie (minorile e ordinaria) che successivamente, avevano anche disposto il

sequestro di tutti i telefoni cellulari dei ragazzi coinvolti. Il Gip presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha riconosciuto che la condotta dell'arrestato è stata tutt'altro che passiva, avendo anzi incitato l'amico a colpire il 18enne. Sussistenti, secondo il giudice, sia le esigenze cautelari sia il pericolo di reiterazione.

Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, quindi, il quattordicenne è stato portato in una comunità educativa della provincia in affidamento ai Servizi Minorili dell'Amministrazione giudiziaria, in attesa

dell'interrogatorio.



Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA