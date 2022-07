Lanciano, video trap con mitragliatrici, lusso e soldi: "Tinari Armata" rimosso dalla polizia

Video musicale rap - trap su Lanciano troppo violento e la Digos di Chieti interviene e lo fa scomparire dal web dopo che è circolato per giorni. Sull’episodio è stata aperta una indagine su un gruppo di giovani, denominato MGF, protagonisti del filmato “Tinari Armata”, da via Tinari, dove spuntavano finte mitragliatrici, soldi, lusso e gratuita violenza. Filmato che in molti hanno visto su YouTube. Eloquenti i frammenti delle immagini e il refrain: “Mitraglia se passi a Tinari, in camera di hotel ti affetto, facciamo un massacro, con fucile tattico buco il pneumatico”. Gli investigatori vogliono approfondire il perché un gruppo di ragazzi, definiti bravi, si è spinto un po’ troppo in una violenta produzione. Il fenomeno musicale, dall’inglese trappola, è nato negli Usa. Nelle canzoni il riferimento era rivolto alle “Trap house”, le vecchie case abbandonate di Atlanta, in cui avveniva la cottura, produzione e vendita di droga.