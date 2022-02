Lanciano, minacce e botte per soldi: 16enne denuncia e fa arrestare baby gang

Minacce e botte per spillare denaro a un minorenne. Tre giovani di Lanciano (Chieti) sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina, estorsione e lesioni. In carcere un 25enne e un 23enne, della stessa famiglia, mentre un

15enne è stato messo in una comunità. un 16 enne è stato ripetutamente picchiato affinché desse al gruppetto di bulli i pochi euro che aveva nelle tasche, fino a 10 alla volta. Dopo averle ripetutamente prese e dopo aver subito angherie di ogni genere, il ragazzo ha trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini. L’indagine è stata condotta dalla sezione anticrimine del commissariato, coordinata dalla dirigente Lucia D’Agostino. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dai gip di Lanciano, Massimo Canosa, e da quello minorile dell’Aquila, Roberto Ferrari, su richiesta delle rispettive procure con i pm Serena Rossi e David Mancini.