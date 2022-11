Auto avvolta dalle fiamme: statale chiusa per un'ora

Panda a fuoco per autocombustione completamente distrutta. È successo ieri mattina sulla strada statale 84 a Torre Sansone, nel comune di Lanciano, in provincia di Chieti. Illesa la giovane conducente. Il problema è scaturito dall'impianto di alimentazione a gas. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i vigili urbani e l'Anas. La Statale è stata chiusa per un'ora per consentire di terminare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza la zona