Tentata rapina al panificio, due arresti. Forse la stessa banda dei colpi dell'Epifania

Ci sono 2 arresti per il giro di rapine a mano armata perpetrate in poche settimane a Lanciano e comuni limitrofi. In totale 5 colpi portati a termine e 2 tentati. Ieri sera, venerdì, fermati due giovani dopo aver fallito un colpo al panificio Susi, a Fossacesia, in provincia di Chieti. La titolare si è infatti rifiutata di consegnare il contenuto della cassa e i malviventi sono fuggiti; poco sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri di Atessa. L’interrogatorio di garanzia è fissato lunedì mattina dinanzi al gip di Lanciano. Secondo gli investigatori sarebbero gli stessi autori delle rapine compiute il giorno dell'Epifania a Piazzano di Atessa, ai danni della paninoteca Ai Viali, e a Santa Maria Imbaro, ai danni di un bar-tabaccheria. Sempre lunedì è prevista la conferenza stampa per rendere noti gli aspetti investigativi.