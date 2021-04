Sparatoria con due feriti a Lanciano

LANCIANO Sparatoria questa sera in zona industriale a Lanciano. Al culmine di una lite tra albanesi sono spuntate pistole e spranghe. Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena ed è stato portato all'ospedale di Pescara per essere sottoposto a una tac. Un altro ferito è stato colpito a sprangate. Sul posto i carabinieri del maggiore Vincenzo Orlando che, da quanto trapela, sono già sulle tracce dei responsabili. La lite tra gli albanesi sarebbe scaturita per futili motivi.

