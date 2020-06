La molotov contro il negozio fa cilecca: era fatta con il limoncello

Ligitano per un accendino. Una banale discussione tra giovani, in un locale del centro di Lanciano, tra viale delle Rose e l’area della vecchia stazione ferroviaria, si trasforma in un'accesa lite con rissa attorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica scorsi. Più tardi, poi, qualcuno lancia una bottiglia contro la serranda di un negozio: dentro c'erano liquore e fazzolettini di carta, vale a dire un rudimentale congegno che - nelle intenzioni - avrebbe dovuto prendere fuoco, ma che fortunatamente non ha provocato danni, vista anche la qualità del liquore, un limoncello.

Da subito, i carabinieri della Stazione di Lanciano, guidatai dal capitano Vincenzo Orlando, intervenuti subito dopo per ricostruire i fatti, hanno ricollegato i due episodi. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e di altre presenti nei negozi, i militari hanno potuto identificare i partecipanti all’aggressione del giovane 23enne Z.M. Tre i giovani, un ragazzo e due ragazze, che sotto l’effetto di alcool, all’interno del locale hanno colpito Z.M. con calci e pugni, provocandogli lesioni al volto giudicate guaribili dai sanitari del pronto Ssccorso in 10 giorni.

A finire nei guai sono stati D.R.S. 34enne di Lanciano, D.C.F.22enne di Crecchio e G.I. 24enne di Lanciano, che dovranno rispondere del reato di rissa. Inoltre D.R.S. dovrà anche rispondere del tentativo di danneggiamento contro il negozio di ortofrutta di viale Cappuccini di proprietà della madre dell’aggredito. Grazie alle immagini e alla testimonianza di alcuni residenti, i carabinieri hanno accertato che il D.R.S., probabilmente intimorito da una probabile azione legale di Z.M., ha costruito una rudimentale bottiglia incendiaria poi lanciata contro la saracinesca del negozio, scappando poi in auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se ci sono altri partecipanti all'aggressioone.

