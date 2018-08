L'Aquila, uomo lancia un coltello da sub contro un poliziotto

Intervenuti per sedare un litigio tra vicini di casa, all'Aquila, si sono dovuti improvvisare esperti di arti marziali per schivare un grosso coltello doppia lama tipo sub lanciato da uno dei due contendenti. E’ quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Pagliare di Sassa, dove un uomo di 50 anni residente in città, al termine di un’accesa discussione con una vicina di casa, prima l’ha aggredita verbalmente, poi non contento se l’è presa anche con gli agenti della Squadra volante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, alla vista degli agenti, l'uomo sembrava aver riportato la situazione alla normalità, poi qualcosa ha improvvisamente scatenato in lui una rabbia furiosa.



E così, sempre stando al racconto fatto dagli agenti, l’arrestato ha improvvisamente tirato da una tasca dei pantaloni un grosso coltello a doppia lama, tipo quelli utilizzati dai sub e lo ha lanciato in direzione dei due agenti che sono riusciti a schivare il coltello che avrebbe potuto provocare comunque importanti lesioni. L’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con le accuse di violenza e minacce a pubblico ufficiale (e minacce anche alla malcapitata vicina di casa) ed è stato denunciato infine per porto abusivo d’arma. Ieri mattina si è tenuta presso il Tribunale l’udienza di convalida dell’arresto del 50enne, che al termine è stato rimesso in libertà dal giudice, Roberto Ferrari, in attesa del processo fissato il 19 settembre prossimo. L’arrestato, noto alle forze dell’ordine, difeso dall’avvocato Roberto Tinari ha il divieto di avvicinamento fino a 100 metri dalla parte offesa, madre di un ragazzino di 11 anni.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA