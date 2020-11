L'Aquila, ladro in fuga va a sbattere contro un cartello stradale: arrestato dopo il ko

Scoperto dai proprietari di casa, il ladro fugge ma viene messo ko da un segnale stradale e finisce dritto in carcere. E’ successo qualche giorno fa all'Aquila, zona Sassa, al culmine di un rocambolesco inseguimento terminato con uno speronamento tra l’auto dei ladri in fuga. Da tempo i carabinieri erano sulle tracce di un’Alfa modello Giulietta di colore bianco, vista aggirarsi in prossimità di casa svaligiate nella zona Sassa-Tornimparte. A trovarsi di fronte i malviventi, il proprietario di un’abitazione che si trova a poca distanza dal bivio per la frazione di Poggio Santa Maria, lungo il rettilineo della strada che da Sassa conduce all’abitato di Tornimparte. L’uomo, imprenditore nel settore dei trasporti, si è accorto della presenza dei ladri quando ormai l’abitazione era stata messa a soqquadro e svaligiata.

Il trambusto derivato dall’inseguimento ha richiamato l’attenzione di un vicino di casa che con la propria auto si è messo in mezzo la via di fuga. I ladri, tre a quanto pare, per niente intimoriti hanno speronato l’auto ferma e sono fuggiti a piedi tra la campagna circostante. Uno di loro nel tentativo di fuggire, forse anche contuso e tramortito dallo scontro, è andato a sbattere contro un cartello stradale che ha permesso al proprietario di casa di bloccarlo. Sul posto dopo poco sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il ladro accusato di rapina impropria. L’auto rubata a quanto pare a Roma è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

