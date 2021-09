Svaligia lo Store Apple poi passeggia in centro: denunciato ladro di smarphone

Giovedì 16 Settembre 2021, 10:14

I carabinieri di Pescara hanno denunciato in stato di libertà un cittadino della Repubblica Domenicana, M.M.L., 32 anni, per furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio. L’uomo, nella notte tra il 13 e 14 settembre, aveva forzato la porta del negozio “Store Apple”, riuscendo ad entrare ed asportando alcuni telefoni cellulari.

I militari della Sezione Radiomobile, dopo aver preso visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio, hanno individuato e riconosciuto il 34enne mentre passeggiava per la città, subito fermato e controllato, veniva trovato in possesso di parte della refurtiva che veniva riconsegnata al legittimo proprietario.

Sull’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, vigeva inoltre un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Pescara fino al 2023, motivo per il quale è stato denunciato per l’inosservata del provvedimento.