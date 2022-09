Ladri nella villa, ma il proprietario è forzuto: resiste alle bastonate e mette in fuga la gang

Paura e rabbia a Ovindoli: tre ladri, scoperti dal proprietario, lo aggrediscono, ma l'uomo robusto e muscoloso li costringe a darsi alla fuga senza refurtiva. L'altra sera si è verificato un tentato furto con scasso: i soliti ignoti hanno tentato di entrare in una villetta, non lontano dagli altri stabili. La zona è tutt'altro che isolata, anzi, vi sorgono diverse case e condomini ma i ladri non se ne sono affatto curati e hanno agito con disinvoltura.

I tre sono entrati scassinando una finestra posta al pianterreno. Il rumore ha destato il proprietario che, dopo un primo momento di stupore, ha realizzato quanto stava accadendo e ha subito acceso tutte le luci così da far capire ai malintenzionati che la casa era abitata. Scendendo si è trovato a faccia a faccia con un ladro che ha cercato di aggredirlo ma la pronta reazione dell'uomo lo ha spaventato e ha chiesto aiuto, subito dopo è intervenuto il complice armato di bastone che ha colpito ripetutamente il proprietario ma con scarso successo. E così è arrivato anche il terzo delinquente e hanno immobilizzato la vittima ma sono stati costretti ad abbandonare la casa e a darsi alla fuga.

«È successo tutto all'improvviso- racconta la vittima agli amici turbato per l'accaduto-. Ancora adesso mi sembra di aver vissuto un incubo. Ho sentito degli strani rumori, ma non ha capito immediatamente ciò che stava succedendo. Ho scorto una persona che si muoveva e subito dopo ne sono arrivati altri due. Per fortuna tutto si è risolto, ma resta la paura e la rabbia di non poter più stare tranquilli nemmeno nella propria casa». Su questo caso stanno indagando le forze che insistono nel ricordare di segnalare sempre ogni movimento o persona sospetta.