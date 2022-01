Pescara, i saldi iniziano con una spaccata: bottino di 500 euro. Due denunce

Due gli indagati, per il momento soltanto per ricettazione, dopo la spaccata dell'altra notte nel maxi store Kik di via Tiburtina 57, a Pescara, piuttosto fornito al termine della prima giornata di saldi. Ma più di un elemento in mano agli agenti della squadra volante potrebbe collegarli a questo e, probabilmente, a un colpo fotocopia messo a segno il primo gennaio in una macelleria.

I denunciati sono F.A.K., 31 anni, di origine senegalese e M.M., 33 anni, italiano. Poco prima dell'alba, a circa tre ore dalla spaccata, una pattuglia del 113 li ha localizzati nelle strade di Rancitelli. Il controllo è scattato quanto, alla vista dei poliziotti, loro hanno tentato di disfarsi di due grosse buste di plastica e di uno zaino, nel tentativo di dileguarsi più agevolmente. Dai voluminosi bagagli sono saltati fuori ben 65 capi di abbigliamento, uno zaino e diverse confezioni di profumi, circa 500 euro di valore complessivo. Merce riconosciuta dalla titolare del negozio e già riconsegnata.

Quanto basta per far scattare l'accusa di ricettazione; in mano alla polizia ci sono però anche alcune chiavi esagonali di diverso calibro e una torcia tascabile, tutta roba sequestrata, su cui si lavora nel tentativo di risalire a una responsabilità diretta dei due anche nel furto con spaccata. Allo studio anche le analogie tra questo e il colpo in macelleria del primo gennaio. Di più, si spera, diranno le immagini catturate dalle telecamere della zona.



La spaccata da Kik è accaduta poco prima delle 3.40 dell'altra notte, quando è arrivata la chiamata d'allarme alla centrale operativa del 113. Copione conosciuto: la vetrata della porta principale è stata presa di mira con attrezzi idonei, infranta, forzata e completamente divelta. Una volta all'interno, in pochissimi minuti, i ladri hanno arraffato quanto hanno potuto, stivando la merce in borse e zaino prima di darsi la fuga a piedi verso il dedalo di strade di Rancitelli, dove contavano di trovare momentaneo riparo e, soprattutto, l'opportunità di monetizzare subito il bottino.