Anche i ladri fanno festa, rubati due pacchi di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roseto nella morsa dei ladri da mesi. Ieri mattina sono stati rubati anche due pacchi natalizi in auto. «Siamo alla frutta. Un caffè mi è costato qualche centinaia di euro» scrive un utente sul suo profilo Facebook. L’uomo, terminata la spesa natalizia, in un supermercato nella zona sud di Roseto. ha riposto le buste delle compere in auto, per andarsi al bere un caffè. Purtroppo al ritorno dal bar l’amara sorpresa, la spesa era stata rubata. Ma la cosa più assurda, è, che l’auto era chiusa e non c’erano segni di infrazione. La stessa cosa era successa poche ore prima, ad una donna, sempre nella stessa zona. La signora aveva acquistato il necessario per fare dei cesti regalo natalizi. Poi era andata a farsi una nuotata. Ma all’uscita della piscina la sua spesa era stata rubata con lo stesso modus operandi. Si presume che venga usato un apparecchio chiamato “RollJam”, che funge da chiave universale per auto e garage.