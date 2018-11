I ladri nel Santuario lasciano un coltello conficcato durante la confessione dei fedeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri all’assalto del santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova. Tre furti in soli dieci giorni, un vero record e in contemporanea anche un dato preoccupante relativo alla facilità con cui si riesce a entrare nel luogo di culto dedicato a San Francesco. Nel primo caso i ladri sono entrati addirittura dalla porta principale della chiesa, dove in quel momento non si trovava nessuno, né frati né fedeli, e hanno puntato decisamente verso il bussolotto nel quale erano custodite le offerte per gli “araldini”, vale a dire per i ragazzi che seguono un percorso di fede francescano sin da piccoli. Da quello che si è appreso nel bussolotto erano custoditi circa duemila euro. Momentaneamente quel piccolo bottino deve averli soddisfatti e i malviventi sono andati via senza cercare altrove. Ma poi, evidentemente, ci hanno ripensano, e stavolta il loro obiettivo era la cassetta delle offerte dei fedeli. L’hanno forzata e hanno portato via tutto quanto vi era contenuto, ma in questo caso è impossibile quantificare il maltolto.I frati si sono accorti di quanto avvenuto e hanno cercato di nascondere le cassette delle offerte almeno quando in chiesa non c’è nessuno. Ma i ladri non si sono scoraggiati e nella terza incursione al santuario hanno mirato a un diverso obiettivo. E qui, tra l’altro, sono stati molto audaci, in quanto sono entrati in chiesa quando i frati erano intenti, alle prime luci dell’alba, a confessare i fedeli, mentre un altro frate era invece a letto ammalato. I malviventi avevano intenzione di svaligiare la dispensa delle provviste, che si trova in fondo a un corridoio che corre parallelamente alla chiesa, ma qui si sono trovati di fronte a un ostacolo imprevisto: la porta era chiusa a chiave. Hanno cercato di forzarla, evitando di fare rumore, ma la porta non ha ceduto e a quel punto hanno provato a forzarla con un grosso coltello, ma anche in questo caso la porta non si è aperta, per cui sono dovuti andare via a mani vuote.I frati si sono impauriti quando hanno realizzato quanto stava accadendo, soprattutto alla vista del coltello conficcato nella porta, lasciato dai malviventi in fuga.Adesso si valuta come mettere in sicurezza il santuario dove, come visto, si può entrare con troppa facilità, soprattutto quando i frati si trovano in chiesa.