Giulianova, in azione i ladri di Natale: furto di prosciutti nell'azienda

Sono già in azione i ladri di specialità natalizie. Sanno anche che questo è il periodo in cui le aziende specializzate preparano i pacchi di Natale ed allora qualcuno si è giù messo all’opera, a Giulianova (Te). La notte scorsa infatti si è registrato un furto nell’azienda Milk Planet ubicata nella zona industriale di Colleranesco. Ignori sono penetrati all’interno del locale dopo ver danneggiato una porta ed una volta dentro hanno pensato a rubare soprattutto prosciutti assieme ad altri prodotti di genere alimentare tutti pronti per essere immessi sul mercato natalizio. Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati ieri mattina i titolari dell’azienda ai quali, dopo un breve inventario non è restato altro che sporgere denuncia ai carabinieri, con danni sia alla porta d’ingresso sia per il mancato ricavo della merce

