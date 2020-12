Gang di ladri sferra l'attacco alla fabbrica, i vigilantes li mette in fuga

Sfondano l'ingresso dei magazzini della Metalservice, ma vengono messi in fuga dal tempestivo arrivo dei vigilantes. E' successo poco prima delle 4 di ieri mattina nella zona industriale di Corropoli (Teramo) dove si trova l'azienda che produce accessori in metallo e pelle per diversi brand internazionali della moda. Il colpo era stato pianificato nei minimi dettagli: sfondare una delle porte sezionali del magazzino con un mezzo pesante, probabilmente un furgone, e poi caricare quanta più merce possibile. Ma i balordi, erano almeno in tre, non avevano fatto i conti con gli uomini dell'Axitea che, dopo l'entrata in funzione dell'allarme, in meno di tre minuti si sono portati sul posto costringendo i malviventi alla fuga a mani vuote (con ogni probabilità nei paraggi era appostato un altro uomo del commando a fare da palo che, non appena avvistato l'auto dei vigilantes, ha avvertito immediatamente gli altri).

Sul posto si sono poi portati i carabinieri del nucleo radiomobile di Alba Adriatica che hanno avviato le indagini del caso. I militari stanno ora visionando anche le immagini delle telecamere installate nella zona nel tentativo di risalire alle identità dei malviventi. Non è la prima che l'azienda viene presa di mira dai ladri: lo scorso 19 marzo, nel pieno del lockdown, ignoti si introdussero negli uffici della Metalservice rubando alcune banconote da un cassetto: anche in quell'occasione l'immediato intervento della Axitea non permise ai ladri di mettere le mani su un bottino più cospicuo.

