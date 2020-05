Ladri di polli in azione, rubate cinquanta galline: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non era mai accaduto prima, almeno a me, che venissero a rubare nel, ma ora posso dire che i ladri di polli ci sono ancora oggi», dice il titolare dell’azienda avicola a. Sì, non era mai accaduto prima, e accade adesso ai tempi dele non si sa bene se si tratti di un furto per fame o chissà cosa d’altro.Questa notte idel nucleo radio mobile di Giulianova hanno intercettato nei pressi di Mosciano, un furgone sul quale viaggiavano cinque persone dimoranti ad Atri ed hanno proceduto al controllo. Dalla cabina posteriore, i militari dell'arma udivano un fortedi galline, così chiedevano al conducente di aprire il portellone posteriore. All'interno del cassone venivano trovate cinquanta galline e alcuni sacchi di mangime. Tutti i cinque controllati non davano giustificazioni sul possesso dei polli. Così, da ulteriorpresso gli allevamenti della zona è emerso che in un'azienda di Mosciano operante nel settore avicolo, veniva riscontrato tale ammanco di pollame. I cinque sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.