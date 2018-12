Giostrina come ariete, i ladri nel centro commerciale: ma sono messi in fuga dall'allarme fumogeno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giostrina stile Ottocento con cavalli utilizzata come testa d’ariete, spinta da un Suv, per sfondare la possente serranda scorrevole e poi l’immensa vetrina in cristallo della profumeria Limoni. Ieri mattina, alle 4.50, ignoti malviventi hanno assaltato il centro commerciale Lanciano-Pianeta. Per entrare i delinquenti hanno prima sfondato le due vetrine dell’ingresso principale al centro commerciale. Per Limoni è il terzo attacco subito in 4 anni. Stavolta la spaccata è stata tremenda, ma alla fine si contano più i danni strutturali generali, almeno 30 mila euro, che il bottino, visto che l’allarme è prontamente scattato, con lo spruzzo di nebbia fumogena, tanto da far desistere i ladri dal ripulire tutti gli scaffali della profumeria zeppi di prodotti e articoli pronti per la vendita natalizia.Le intenzioni erano bellicose visto che si sono portati dietro enormi porta vasi in plastica, per alberi di Natale, da riempire. Ma solo la prima metà degli scaffali di sinistra sono riusciti a ripulire, certamente per qualche migliaio di euro di valore, ancora da inventagliare.