I ladri all'asilo mangiano il torrone per i bambini

Vandalizzata la scuola dell'infanzia La banda dei birichini, in via Kolpe ad Avezzano. Ignoti si sono introdotti nella scuola hanno rovistato negli armadi, hanno scaraventato a terra alcuni scaffali e lavoretti, mangiato torroni e rubato le sedie dei bimbi. Sono state le insegnanti a scoprire il tutto, ieri mattina, tornando nell'edificio per organizzare il rientro dei piccoli previsto per lunedì.

Il grave episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine che si sono recate a scuola per i rilievi. Le parole di una mamma in un post sui social: «Grande sdegno per questi delinquenti che auspico vengano identificati prima possibile e vengano puniti anche perché ciò non accada più. Sicuramente si è trattato di una bravata, ma il gesto compiuto e il danno provocato sono stati gravi, minimizzare non aiuta nessuno, nemmeno i responsabili».

Le insegnanti così hanno commentato su Facebook: «Siamo disgustate. Aggiungiamo che hanno mangiato del torrone e rubato 7 sedie dei bimbi dal nostro giardino. Oltre alla rabbia c'è il danno che subiamo, ma che per fortuna non facciamo subire ai nostri bimbi, sistemeremo e ricompreremo tutto. Questa gente è povera dentro. Ai bambini continueremo ad insegnare i valori veri, che le regole vanno rispettate, che bisogna essere bravi e che nel mondo ci sono e saranno sempre molti adulti pronti a dare loro il giusto esempio».