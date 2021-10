Ruba profumi e li nasconde nel passeggino della figlia: arrestata dalla Polizia

Domenica 3 Ottobre 2021, 08:24

Pensava di eludere i controlli e perciò di farla franca, visto che con sè c’era la figlia, e invece è stata beccata con tanto di refurtiva nascosta proprio nel passeggino " modificato" e quindi arrestata per furto. Nel pomeriggio dell’altro ieri è stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di una giovane donna, rumena e residente a Napoli, che si era resa responsabile, agendo in concorso con altra connazionale in via di identificazione, di numerosi furti di merce posta in vendita in alcuni esercizi commerciali di Avezzano.

La Polizia ha ricostruito i furti grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, nelle quali si notava una donna ripresa mentre operava abilmente, distraendo il personale addetto al reparto, prelevando repentinamente la merce dagli scaffali ed occultandola all’interno di un passeggino, occupato anche da una bambina, e preventivamente predisposto per eludere il controllo dei sistemi antitaccheggio. Gli investigatori individuato il veicolo utilizzato dalla ragazza per gli spostamenti, che si aggirava ancora per le vie del centro cittadino alla ricerca di altre attività commerciali da colpire, intervenivano e riuscivano a bloccarlo. La successiva perquisizione eseguita sull’auto ha permesso di recuperare numerosa merce di provenienza furtiva, indentificarne l’occupante e rinvenire il passeggino “modificato” utilizzato per commettere i furti che veniva posto sotto sequestro. In effetti, nel passeggino della bimba gli agenti rinvenivano diversi profumi.